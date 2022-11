L’avancée des hommes dans les métiers du soin : un pas vers plus d’égalité ?

Sur base des entretiens réalisés auprès des salarié·es, les critères majeurs de sélection pour les candidatures aux postes CDI sont la ponctualité et un faible taux d’absentéisme. Ces critères paraissent classiques et communs au monde du travail.

Cependant, si on chausse les lunettes de genre, les inégalités prennent forme. Les difficultés concernant l’articulation de la vie privée et de la vie professionnelle n’impactent pas de la même manière les hommes et les femmes. Or, beaucoup de femmes salariées de la structure sont seules, en charge de leur famille.

Ceci est représentatif de la situation générale des familles monoparentales puisqu’à Bruxelles c’est 86% de femmes qui sont à la tête de ces familles. Dans le soin à domicile, les plannings ne sont pas fixes mais changent toutes les semaines.

Au sein de l’asbl que j’ai observée, l’amplitude horaire est très grande : les prestations aux domiciles des bénéficiaires s’étalent de 6 heures du matin jusqu’à 21 heures le soir. Cette large amplitude horaire cumulée aux changements hebdomadaires de planning impose aux employé·es de trouver chaque semaine de nouvelles solutions pour les gardes d’enfants, les allers/retours à l’école, etc.

Sachant que la grande majorité des employé·es sont étranger·ères ou d’origine étrangère, ils et elles n’ont parfois pas ou peu d’entourage proche sur lequel s’appuyer… Dans de telles conditions, et d’autant plus pour les femmes en charge d’une famille monoparentale, s’organiser et répondre à cette demande quotidienne de flexibilité devient mission impossible ! À plusieurs reprises des employées de la structure furent contraintes d’abandonner leur travail à cause de leurs responsabilités familiales. Dans chacune des situations évoquées ces personnes étaient des femmes.

Ainsi, des critères tels que la ponctualité et l’absentéisme considérés comme neutres du point de vue du genre, peuvent favoriser les hommes, moins en charge des responsabilités familiales.