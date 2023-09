L’Autriche ne fait qu’une bouchée d’une Suède bien décevante… et fait les affaires des Diables

L’Autriche tient le rythme des Diables ! Opposés à la Suède, la dernière équipe capable de les priver d’Euro, les Autrichiens n’ont fait qu’une petite bouchée des Scandinaves, décidément méconnaissables malgré un noyau plutôt alléchant sur papier (1-3).

Frustrés à la mi-temps (0-0), les coéquipiers de Captain' David Alaba ont enclenché la vitesse supérieure juste après la pause pour définitivement mettre fin au suspense en l’espace de trois minutes. C’est d’abord le joueur de Fribourg, Michael Gregoritsch qui a perforé la défense suédoise d'une tête puissante (53') avant que l’éternel Marko Arnautovic ne fasse le break dans la foulée (56e).

Les Autrichiens se sont même permis de mener 0-3 juste après l’heure de jeu grâce, à nouveau, à Arnautovic sur pénalty mais la Suède a réduit la marque en toute fin de match par l’entremise de Emil Holm, monté dix minutes plus tôt.

Au classement, cette nouvelle victoire autrichienne fait… les affaires des Diables. Les deux équipes caracolent en effet en tête du groupe F avec 13 points sur 15 et comptent sept unités d’avance sur la Suède, 3e. Sachant qu’il ne reste plus que 9 points à décrocher, elles ont un pied et quatre orteils en Allemagne pour l’Euro l’été prochain.