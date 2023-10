L’Autriche, le pays où l’on peut voter dès 16 ans, partout, pour tout et depuis longtemps

Pourtant, quatre élèves ici annoncent déjà qu’ils n’iront pas voter en 2024. Faute d’information ? De sentiment de maturité ? Plutôt faute d’enthousiasme et d’inspiration.

"On est mûr pour ça à 16 ans si quelque chose nous parle ou nous concerne vraiment, tel sujet électoral, alors on s’y intéresse et on s’informe" commente une ado de 16 ans.

Et son voisin poursuit : "Oui, comme on a le droit de vote, on est tout à fait intéressé de l’exercer. Mais la raison pour laquelle beaucoup ne s’y intéressent pas, je pense, c’est que les différents partis du pays n’ont pas de programmes électoraux pour les jeunes, et ça fait baisser l’intérêt des jeunes. À mon avis, si les partis faisaient plus attention aux jeunes ou répondaient plus à leurs besoins, ils éveilleraient plus l’intérêt des jeunes".

"Oui, voter à 16 ans, c'est en tout cas un bon début, mais ce n’est en aucun cas la solution", reprend la première, "parce que, s’il n’y a pas de partis avec des thèmes qui parlent aussi aux jeunes, alors

pourquoi les jeunes de 16 ou 18 ans iraient voter, s’il n’y a rien pour lequel ils veulent voter ?

Une autre ado poursuit : "Je trouve que chez nous les partis sont dépassés et très unilatéraux. Ils ne sont pas diversifiés et ils ne s’adressent tout simplement pas aux jeunes, mais plutôt aux 'personnes âgées'. Moi je me sens souvent oubliée par la politique".

Mais qu'est-ce qu'elle propose?

"Il faudrait écouter plus les jeunes, ce qu’ils veulent vraiment. Penser aussi à leurs intérêts et à l’avenir, le grand thème du changement climatique et des choses comme ça. Et plus de diversité dans les partis. Ou peut-être un tout nouveau parti qui défendrait vraiment les jeunes et qui serait aussi dirigé par des jeunes ? Je pense qu’il faut quelque chose de nouveau".

Mais se sentent-ils, au moins, assez informés sur les partis, les élections, les enjeux ? Trois élèves disent que non, les autres se disent assez préparés.

"Je ne sais pas comment est le système éducatif en Belgique, en France ou ailleurs," dit un élève de 17 ans, "mais peut-être qu’on n’apprend pas ça correctement à l’école, ou peut-être pas assez ? Ici, on apprend déjà quels sont les partis, comment l’État autrichien est structuré et comment tout cela fonctionne avec le vote. Si on ne l’apprenait pas, on ne pourrait pas non plus s’y intéresser puisqu’on ne serait jamais sûr de comment cela fonctionne et de ce qu’il se passe".