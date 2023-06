L’Autriche émerge en fin de match contre la Suède et reste devant les Diables

L’Autriche a remporté son troisième match en quatre sorties dans le groupe F des qualifications pour l’Euro 2024. Christoph Baumgartner a signé un doublé dans les dix dernières minutes au Ernst Happel Stadion de Vienne.



Die Rot-Weiss-Roten conservent la tête devant les Diables. Même s’ils comptent un match de plus que notre équipe nationale.



Largement dominatrice durant la première mi-temps, l’Autriche n’a pas réussi à trouver la faille dans une solide défense suédoise. Ce sont même les hommes de Janne Andersson qui ont failli ouvrir le score sur une tête de Victor Lindelof. Sauvée de justesse par le gardien autrichien (10e).



Neuf minutes avant la fin du temps réglementaire, Christoph Baumgartner trouvait le chemin des filets pour délivrer les Autrichiens à domicile (81e). Une tête de ce même Baumgartner doublait la mise et lançait définitivement les siens vers la victoire (89e).



Au classement, l’Autriche totalise 10 points. Trois de plus que les Diables (7 points).