L'Autriche cartonne à l'Eurovision 2023 avec une chanson dénonçant les inégalités de genres

C'est sur le plateau d'une émission de télévision que les deux chanteuses se sont rencontrées. Elles ont ensuite décidé de former un duo et, au vu de leur passion commune pour l'Eurovision, elles ont décidé de se présenter ensemble.

Le duo a écrit et composé la chanson "Who the Hell is Edgar" qui est un titre léger et entraînant à la première écoute, mais qui délivre un vrai message : celui de l'inégalité des genres au sein de l'industrie musicale.

Leur but est de dénoncer, sous forme d'une satire et donc avec un ton humoristique, la difficulté que les femmes ont à se faire une place dans ce milieu. Le fameux Edgar est donc un clin d'oeil au célèbre écrivain et poète Edgar Alan Poe.