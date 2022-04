L'Autre festival à Liège place des Carmes et alentours… Les 06.07.08 mai 2022

Avec du théâtre de rue et les spectacles musicaux de : "L'Homme Oiseau et son chimère orchestra" de la Cie Demain on change tout ; l’Orchestre International du Vetex et son nouvel album " Plaza Major "; " Les Délivrés " un ciné-concert electro avec M. Dangles pour plonger dans le monde du travail ubérisé, " Fiammiferi " de la Compagnie Six faux Nez, "KM13" de la Compagnie Balance toi ; " Robert la licorne et René la fée " de la Compagnie Boîte à clous, "Marée noire" de la Compagnie La Burrasca.