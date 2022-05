L'autoroute E411 fermée ce samedi après-midi

Un accident a eu lieu après sortie 23 "WELLIN" sur l'autoroute E411 sur les voies en direction d'Arlon. Une remorque de camion a pris feu. Les pompiers ont pu intervenir en fermant la chaussée. Il y a encore du nettoyage et du travail de remorquage avant de pouvoir rouvrir l'autoroute. Une déviation est en place via la sortie 23 "WELLIN". Suivre le balisage C : N94 - N40 - reprise de l'autoroute au niveau de l'accès suivant 24 'TELLIN'.