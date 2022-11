L'autoroute E40 restera fermée à Erpe-Mere jusqu'à lundi matin

Les travaux de démolition du pont à Erpe-Mere sur l'autoroute Ostende - Bruxelles ont démarrés hier soir. La chaussée sera fermée jusqu'à ce lundi matin 5h.

La circulation de transit sur l'autoroute E40 se fera via la sortie Zwijnaarde (E17) en direction d'Anvers. Les accès à l'E40 par Merelbeke, Wetteren et Erpe-Mere en direction de Bruxelles seront fermées et la circulation locale sera déviée via la N9.

Comme cette fermeture a lieu en direction de Bruxelles, cela pourrait provoquer davantage d'embarras de circulation ce dimanche en fin d'après-midi.

