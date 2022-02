L’Autorité européenne d’urgence sanitaire sur les rails, avec un Belge à sa tête

Elle devra détecter rapidement les menaces et les crises sanitaires potentielles. En cas d’urgence, elle assurera la mise au point, la production et la distribution de médicaments, de vaccins et d’autres contre-mesures médicales, tels que des gants ou des masques.

Pour pouvoir la mettre rapidement sur pied, la Commission a choisi d’intégrer ce nouvel organe à ses propres services, plutôt que d’en faire une nouvelle agence.