L'Autorité de protection des données déclare que la publicité en ligne viole le RGPD

Selon les conclusions de l’Autorité belge, le système de consentement "Transparency and Consent Framework" TCF enfreint le Règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD). Ce "TCF" est le système de pop-up qui demande votre consentement à la collecte et au partage de vos données. Présent sur 80 % de l’internet européen, il permet de vendre aux enchères ces données récoltées via les cookies, ces petits traceurs, à des annonceurs. Ce système d’enchères en temps réel va alors alimenter les algorithmes et produire des publicités ciblées.

Amende de 250.000 euros

Selon l'APD, la base légale pour le traitement et la diffusion de préférences d’utilisateurs est bancale. L'autorité estime aussi que “les informations fournies aux internautes sont trop génériques et trop vagues pour leur permettre de comprendre la nature et la portée du traitement”.

L’APD a également constaté qu’ IAB Europe n’avait pas respecté ses obligations en matière de protection des données, à savoir tenir des registres de traitement des données, réaliser une analyse d’impact sur la protection des données et désigner un délégué à la protection des données.