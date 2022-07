L’Autorité belge de la concurrence enquête sur la concentration de Ter Beke et Sigma

Le Collège de la concurrence de l’Autorité belge de la concurrence (ABC) a décidé lundi d’engager une procédure d’instruction complémentaire concernant l’acquisition des activités belges et néerlandaises de Sigma envisagée par le groupe belge Ter Beke, actif dans le secteur de l’alimentation.

L’entreprise alimentaire Ter Beke avait annoncé en octobre dernier racheter les activités de Sigma en Belgique et aux Pays-Bas, acquérant ainsi des marques telles que Marcassou et Aoste.

La multinationale Sigma possède un portefeuille diversifié de marques et est active dans 18 pays. En 2020, l’entreprise a déclaré un chiffre d’affaires de 6,347 milliards de dollars et un Ebitda de 684 millions de dollars. Ter Beke, connu pour la marque de lasagne Come a Casa, a réalisé un chiffre d’affaires de 717,4 millions d’euros en 2020.