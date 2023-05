L'autoritarisme de Vladimir Poutine "s’appuie sur tout un système", selon le sociologue Gilles Favarel-Garrigues

"Ce défilé était un petit peu en service minimum, en lien sans doute avec des menaces qui avaient été brandies par le pouvoir russe quelques jours plus tôt", indique l’expert. "Mais l’essentiel était ailleurs. L’essentiel était de souder la nation autour d’un ennemi commun. Et ce qui est tout à fait frappant dans le discours de Vladimir Poutine hier, c’est l’insistance avec laquelle il essaie justement de fédérer la nation russe derrière l’idée selon laquelle il y a désormais un ennemi qui est l’Occidental, qui donne à la Russie aujourd’hui des airs de forteresse assiégée."

La sécurité du pays repose aujourd’hui sur vous. L’avenir de notre État et de notre peuple dépend de vous.

Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie

Lors de sa prise de parole, le président russe a parlé de "guerre" lancée contre la patrie. Il a également félicité et encouragé son armée : "Rien n’est plus important actuellement que la tâche militaire. La sécurité du pays repose aujourd’hui sur vous. L’avenir de notre État et de notre peuple dépend de vous. Vous accomplissez votre devoir militaire avec honneur. Vous vous battez pour la Russie", clamait hier Vladimir Poutine.

"Il y a sans doute une volonté d’essayer de justifier la guerre en cours. Le terme 'guerre' a été employé par Vladimir Poutine lui-même, ce qui est une nouveauté par rapport au vocabulaire en vigueur depuis un an" analyse Gilles Favarel-Garrigue. "Et il y a surtout la volonté de justifier en indiquant, un peu comme depuis un an, que la Russie est confrontée à un ensemble de menaces, qu’il y a des menaces existentielles pour ce pays qui sont autour et que c’est aujourd’hui l’Occident, relayé par des figures de traîtres au niveau national, qui représente le mieux cette menace", ajoute-t-il.

Poutine critiqué par Wagner pour sa gestion du conflit

Il reste que Poutine ne fait pas l’unanimité et est aussi critiqué par ses "partenaires", comme cela a notamment été le cas cette semaine avec la réaction d’Evguéni Prigojine, le patron de Wagner, cette milice russe qui est payée par le pouvoir russe et qui est très présente sur les terrains de conflit, notamment en Russie. Evgueni Prigojine a ouvertement critiqué le pouvoir russe et déclaré que les soldats russes fuyaient le terrain.

Une réaction qui interpelle le sociologue : "C’est difficile de l’analyser, mais on peut se demander pourquoi il tient de tels propos et s’il est assez fou pour défier le pouvoir aujourd’hui. Il est certes puissant, mais il n’est pas tout-puissant et il risque lui aussi de faire les foudres de ce que j’appelle dans mon ouvrage 'la dictature de la loi'". Ce qui me frappe beaucoup chez Prigojine, le patron de Wagner, c’est actuellement le fait qu’il distille à coups d’interview régulièrement l’idée selon laquelle il pourrait devenir une figure politique intérieure importante, avec notamment l’idée de fonder un parti."

Pour Gilles Favarel-Garrigue, bien qu’Evgueni Prigojine, le chef de la milice Wagner, tienne des propos forts dans le fond comme dans la forme, ce dernier n’est pas un ennemi du Kremlin : "On a l’impression qu’il voudrait prendre la place d’un radical intransigeant, qu’était par exemple Vladimir Jirinovski, qui est mort l’année dernière, et d’essayer d’occuper dans le jeu politique la place justement de celui qui est le plus intransigeant, celui qui est le plus fort en gueule, celui qui est le plus radical. Et évidemment, tout cela se fait avec la bénédiction du pouvoir en place, c’est-à-dire que pour moi, Prigojine est un radical utile. C’est avant tout quelqu’un qui est là pour exprimer des opinions jusqu’au-boutistes, mais qui peut être rappelé à l’ordre à tout moment."

La dictature de la loi

Il faut dire qu’au fil des années, Vladimir Poutine a su diriger son pays d’une main de fer avec des méthodes dures. "Ce qui me frappe beaucoup dans le pouvoir actuel, c’est à quel point la peur se situe au cœur du mécanisme de domination. Il y a les peurs qu’on brandit, comme la peur de la menace occidentale dont on parlait tout à l’heure, et il y a les peurs qu’on instille", explique Gilles Favarel-Garrigue.

Pour définir la main mise sur le pays et les élites russes, le sociologue parle de "poutinisme", une méthode Poutine pour diriger un pays qu’il appelle "la dictature de la loi ". La "dictature de la loi', c’est une manière de dominer par le droit, c’est une manière de discipliner les élites, notamment en faisant peser la menace de poursuites judiciaires. Cette méthode est très performante avec l’opposition, avec les ONG, avec la société civile, mais elle est également très performante avec les élites."

"Je suis frappé par le fait que depuis plusieurs années, et c’est quelque chose qui est assez peu commenté ici, il y a eu des poursuites judiciaires contre la corruption des élites extrêmement fortes, aboutissant à des peines de prison extrêmement lourdes, et ce depuis le milieu des années 2010, s’étonne le sociologue, avant de développer quelques exemples. On voit des ministres condamnés à 10 ans de prison, on voit des gouverneurs de région condamnés à 12 ans de prison. Et 'la dictature de la loi', c’est finalement une manière de dominer en brandissant cette menace en permanence, en plaçant en insécurité l’ensemble des élites pour justement les pousser à l’allégeance vis-à-vis du régime."