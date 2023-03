L'autopalpation des seins : un geste simple qui peut sauver des vies

En quoi consiste cet auto-examen des seins?

L'autopalpation des seins est une technique simple et rapide qui permet aux femmes de détecter des anomalies dans leur poitrine. Cette technique consiste à examiner régulièrement ses seins en effectuant des mouvements circulaires avec les doigts pour sentir la présence de nodules, de bosses ou de douleurs inhabituelles. Cependant, l'autopalpation des seins ne remplace pas les examens d'imageries recommandés pour le dépistage du cancer du sein (mammographie / échographie) car une tumeur inférieure à 1 cm n'est en général pas palpée.

Quel est l'intérêt de cet examen ?

Le but premier de l'autopalpation des seins est de détecter une tumeur maligne à un stade peu avancé et donc de permettre une prise en charge précoce et moins lourde en terme de traitement chirurgical et complémentaire (radiothérapie-chimiothérapie) et ainsi diminuer la mortalité.