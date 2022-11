L’automne et ses histoires par Led Zeppelin, Sandy Denny et Pavlov’s Dog

Alors qu’en été, on peut se gaver de fruits juteux, de barbecue et de cocktails, l’automne, il nous reste la soupe, les champignons et les châtaignes. Il nous reste aussi le colchique mais c’est plutôt un poison, à éviter donc. En résumé, l’automne, c’est très beau mais ce n’est pas super joyeux !

Sur ''Led Zeppelin II'' en 1969 : ''Ramble On'', inspiré par l’univers fantastique de Tolkien au décor automnal décrit. Sandy Denny, chanteuse qui avait collaboré avec Led Zeppelin, pour ''The Battle of Evermore'' et qui a interprété un très beau titre célébrant le mois de novembre. 1971, Sandy Denny sort son premier album solo ''The North Star Grassman and the Ravens'', la première piste en est ''Late November'' à l’ambiance sombre et apocalyptique écrit après avoir fait un cauchemar terrible. ''Late November'' mais autre chanson pour Pavlov’s Dog. ''Late November'' une histoire d’amour en cette fin novembre…