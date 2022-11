L’automne et ses feuilles mortes avec The Kinks, Tom Waits, Yves Montand, Serge Gainsbourg, Eric Clapton et Pink Floyd

Rock’n’roll Attitude vous emmène en balade sur les sentiers tortueux de l’automne ! Les mois d’automne sont des mois de transition difficile, on se laisse happer par la mélancolie des souvenirs de l’été, l’humeur est nostalgique, on est entre l’abondance estivale et la disette de l’hiver, et ça s’exprime en musique.

Tom Waits et sa voix caverneuse. Un ovni de l’histoire du rock qui sort “November” en 1993 sur album “The Black Rider”. Dans le texte, Waits nous emmène dans un novembre très sombre, un novembre typique de son univers, un peu comme un Arno en version américaine. ''Autumn Almanac'' des Kinks en 1967, Ray Davies s’inspire d’un certain Charlie, qui vient s’occuper de son jardin à l’époque où il écrit ce titre, un almanach de jardinier, qui décrit chaque événement de cette saison. ''Les feuilles mortes'' en 1950, Yves Montand interprète ce chef-d’œuvre dont les paroles sont signées Jacques Prévert et la musique Joseph Kosma. Gainsbourg chante “La chanson de Prévert” en 1961. Mais ces feuilles mortes vont aussi beaucoup inspirer nos rockeurs, le texte de Prévert étant adapté en anglais par l’américain Johnny Mercer. Eric Clapton enregistre une très belle version de cet “Autumn Leaves” en 2010. Seal en 2017. Iggy Pop, l’iguane, va aussi y aller de sa reprise pour son album “Préliminaires” avec une version en français, oui, il fallait oser, on est loin de la période Stooges. Il y a ce titre à l’histoire touchante, signé Pink Floyd ''Autumn 68'' paru en 2014, sur le tout dernier album studio du groupe ''The Endless River'', hommage au claviériste, Rick Wright, disparu en 2008.