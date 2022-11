L’automne et l’été indien avec The Doors, Simon and Garfunkel, Ozark Henry, Stereophonics et Sony Boy Williamson

Quand l’été est terminé, la fête est finie, à moins qu’on ne prolonge le plaisir. L’automne peut aussi être beau si on veut bien le voir comme tel. Célébrons l’automne, dansons en novembre, faisons fi du froid et de la pluie !

En 1966, le légendaire blues man, chanteur et harmoniciste Sony Boy Williamson II publie cet instrumental ''November Boogie''. Et les Doors se montrent aussi très marqués par la fin de l’été et le début de l’automne dans ce titre mélancolique “Summer Almost Gone” en 1968. Deux ans plus tard, les Doors célèbrent l’automne dans “Indian Summer” qui évoque la rencontre de Jim Morrison, enfant, avec des Indiens et cette période où l’été semble vouloir se prolonger un peu, le fameux été indien. Le groupe britannique Stereophonics sort son ''Indian Summer'' en 2003 qui revient sur les anciennes histoires d’amour du chanteur : Kelly Jones. Ecrit par Paul Simon en 1965, âgé d’à peine 24 ans mais dont l’œuvre était déjà emplie de nostalgie et de magnifiques titres sur le temps qui passe et ne s’arrête pas ''Leaves that are greeen'' par le duo Simon and Garfunkel sur l’album "Sounds of Silence" sorti en 1966. L’été indien a aussi été chanté par l’un de nos plus grands artistes belge, Piet Goddaer, alias Ozark Henry, qui sort en 2004 son "Indian Summer" tout en douceur…