L’automne en musique avec les Waterboys, Guns N’Roses et Earth, Wind and Fire

L’automne s’invite dans Rock’n’roll Attitude, l’automne métaphore de la vieillesse, du temps qui passe, l’automne de sa vie… Les feuilles jaunissent et tombent, puis ce mois de novembre la rentrée est passée, les fêtes de fin d’année sont encore loin. Les journées sont courtes, un mois qu’il faut traverser tant bien que mal !

En 2015, les Waterboys sortent leur 11e album baptisé ''Modern Blues'', on y retrouve ce conte, cette fable de novembre ''November Tale''. En 1991, Guns N’Roses publie, sur son album ''Use You Illusion 1'', ce grand classique “November Rain” et le clip réalisé par Andy Morahan : le mariage d’Axl Rose qui se transforme en véritable cauchemar. On peut aussi célébrer l’automne en dansant, c’est ce que nous propose Earth, Wind and Fire.