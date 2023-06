L’autocombustion de ballots de foin, source potentielle d’incendies importants

Eteindre un incendie touchant un stock de ballots est très compliqué, comme le détaille le major Emmanuel Belaire : "C’est une matière très compacte et donc l’eau a du mal à pénétrer au cœur des ballots. Bien souvent, évidemment, il y a beaucoup de ballots. Maintenant, on a des ballots, notamment pour la paille, qui vont jusqu’à 500 kilos. On ne sait pas les déplacer facilement. Des ballots comme ça qui sont déstabilisés par le feu peuvent s’effondrer et tomber sur les intervenants. Ça nécessite des grosses quantités d’eau et souvent des terrains avoisinants pour pouvoir étaler la paille et l’éteindre plus facilement. Si on la laisse en conditionnement compact, ça va brûler très, très longtemps. Ça survient souvent dans les semaines qui suivent la récolte si elle a été faite dans des conditions inopportunes. Ça peut arriver en dehors de ces périodes-là. C’est quand même beaucoup plus rare en hiver parce que, là, le foin ou la paille ont eu le temps de bien sécher.".