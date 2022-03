L’auto-édition, le nouveau modèle qui bouscule le monde littéraire

Peu de romanciers rencontrent un tel succès quand ils se lancent dans l’auto-édition. Toutefois, cela n’empêche pas de plus en plus d’entre eux de se passer des services d’une maison d’édition pour garder leur indépendance éditoriale. L’auto-édition a donné lieu à 20% de dépôts légaux de titres imprimés effectués en 2020, d’après le rapport d’activité de la Bibliothèque nationale de France. Aux États-Unis, le nombre de livres autoédités a dépassé celui des ouvrages publiés par des éditeurs dès 2014. Amazon domine ce marché en plein boom, en devançant de très loin ses concurrents comme Kobo, Smashwords et Lulu.

Autre fait notable, l’auto-édition ne séduit pas que les aspirants écrivains. Plusieurs personnalités et auteurs de best-sellers comme Kylian Mbappé, Joël Dicker, Colleen Hoover et même Donald Trump y ont succombé. Mais il n’est pas toujours facile de s’auto-publier. Relecture de fond, démarches administratives, communication sur les réseaux sociaux… Les auteurs doivent endosser de multiples casquettes pour auto-éditer leur manuscrit. "Ce n’est pas facile de tout gérer à la fois, mais ça m’a toujours semblé quelque chose de naturel. Et ça a aussi des avantages. On a une grande visibilité sur nos ventes et les revenus qu’elles génèrent. C’est l’un des gros points forts de l’auto-édition", avait expliqué l’autrice Christelle Lebailly à ETX Daily Up. Elle a publié par elle-même quatre romans depuis décembre 2018.