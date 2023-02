L’auto-diagnostic sur réseaux sociaux : quels sont ses risques et ses avantages ?

On va surtout parler des auto-diagnostics psychologiques avec le Dr Caroline, psychiatre référent de "La Grande Forme" mais cela vaut pour les autres pathologies, surtout si elles sont rares, méconnues et font l’objet de divergences d’opinions.

L’autodiagnostic, c’est le fait de se diagnostiquer soi-même et d’utiliser comme ressource principale les réseaux sociaux, internet ou encore les forums de discussion. Docteur Caroline nous explique son ressenti : "On voit de plus en plus de personnes arriver au cabinet de consultation avec déjà une idée bien précise de leur diagnostic. Avec "Dr Google" et la quantité d’info qu’on peut trouver sur internet, c’est plutôt l’inverse qui devient rare."

Mais certains aussi ne viennent pas consulter, s’arrêtent à cette étape de l’auto-diagnostic et ne vont pas chercher une confirmation ensuite ou une prise en charge adaptée. C’est un des risques… Cette pratique est de plus en plus régulière et facilitée par les RS. Il faut savoir qu’actuellement, les vidéos liées au mot-clic #mentalhealth (santé mentale) cumulent près de 42,6 milliards de visionnements sur l’application chinoise TikTok. Sur Instagram, 41 millions de publications y sont liées.

Par ailleurs, ces vidéos sont assez brèves, engageantes et simples comme :

"5 signes que tu es peut-être bipolaire" :

Sautes d’humeur,

troubles du sommeil,

tes émotions font des montagnes russes,

tu te sens parfois euphorique et parfois très triste, $

$ tu te sens différent des autres.

En fait tout le monde peut potentiellement se reconnaître dans une de ces catégories. Ce genre de vidéo nous permet de parler du premier problème lié à l auto-diagnostic : l’effet Barnum.