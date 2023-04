L’auteure Lionel Shriver : "Nous sommes constamment dans le déni de la mort et c’est ce qui rend la vie possible"

Pendant dix ans, Kay a assisté son père atteint de la maladie d’Alzheimer. Lorsqu’il meurt, une question surgit : comment gérer sa propre fin de vie ? Une discussion avec son mari Cyril, quelques verres de vin et les voici qui en viennent à nouer un pacte. Certes, ils n’ont que cinquante ans, sont en bonne santé et comptent bien profiter encore de leurs proches, mais pas question de faire peser sur eux et sur la société leur inéluctable déliquescence. C’est décidé, le jour de leurs quatre-vingts ans, Kay et Cyril se suicideront ensemble. Le temps passe et voici qu’arrive la date fatidique. Une date, douze possibilités et une conclusion : dans la vie, tout est à prendre ou à laisser… Entretien avec l’auteure Lionel Shriver.

La femme de lettres et journaliste américaine Lionel Shriver est notamment l’auteure de We need to talk about Kevin, une oeuvre provocatrice sur l’ambivalence d’une mère. Son nouveau roman À prendre ou à laisser est publié chez Belfond.