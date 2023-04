L'auteure Jennifer Clement et le journaliste Ravish Kumar recevront un titre honorifique de l'ULB et la VUB

L'auteure Jennifer Clement et le journaliste indien Ravish Kumar recevront le titre honorifique pour la liberté d'expression de l'ULB et de la VUB, décerné à l'occasion du "Difference Day" le 3 mai prochain.

Pour la neuvième année consécutive, les deux universités organisent, en collaboration avec de nombreux partenaires, le Difference Day, une journée consacrée à la liberté de la presse et la liberté d'expression. L'ancienne rectrice de la VUB, Caroline Pauwels, décédée l'an dernier, était à l'origine de la création de l'évènement à Bozar, à Bruxelles.

L'Américano-mexicaine Jennifer Clement, auteure de plusieurs romans et ouvrages de non-fiction récompensés, a "toujours immensément œuvré pour le droit des femmes, les groupes opprimés et la liberté d'expression". Elle se voit décerner le prix "pour son engagement sans faille pour la liberté des auteurs menacés". Pour ces raisons, elle était également devenue en 2015 la première femme présidente de PEN International, une association d'auteurs présente dans plus de 100 pays, qui s'engage pour la liberté d'expression et contre toute forme de censure. La philosophe Alicja Gescinska, choisie comme "Fellow" de la VUB en 2021, est quant à elle à la tête de la branche flamande de l'association.

Ravish Kumar (1974) est un journaliste indien et une figure médiatique de la chaine de télévision NDTV. Cette dernière est tombée l'année passée aux mains d'un magnat sympathisant du régime indien, après quoi Kumar a mis fin à sa collaboration avec la chaine. "Sous la gouvernance du Premier ministre indien Modi, le pays est devenu un Etat encore plus autoritaire. Fake news, débats bruyants et polarisation ont pris le dessus", notent la VUB et l'ULB. Les universités bruxelloises et leurs partenaires souhaitent aborder cette question au travers de la remise de ce prix. "Nous devons pleinement soutenir les journalistes critiques et indépendants en Inde."

