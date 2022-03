L’auteur Mathias Enard nous parle de la Syrie et de son intérêt pour les pays méditerranéens

Écrivain français, Prix Goncourt 2015 pour son roman Boussole, Mathias Enard a étudié le persan et l’arabe, et a fait de long séjour au Moyen Orient. Au micro de Camille De Rijck, dans Chambre avec vue, il évoque la Syrie, et plus largement son intérêt pour les pays du bassin méditerranéen.

Le 17 mars dernier, Mathias Enard était à Bozar pour une rencontre littéraire avec l’auteure arabe Dima Wannous, dans le cadre du projet LEILA, qui a pour objectif d’encourager la diffusion, via la traduction, de la nouvelle scène littéraire arabophone. Les romans de Mathias Enard mêlent histoire, politique et littérature. Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants (2010) traite de la Constantinople du XVIe siècle, Rue des voleurs, du printemps arabe et Boussole (2015), pour lequel il a reçu le Prix Goncourt, de musique classique et de la guerre en Syrie.

Dans le prolongement de cette rencontre, Mathias Enard parle de la Syrie et des pays du bassin méditerranéen au micro de Camille De Rijck.

Pour moi, la Méditerranée représente à la fois la possibilité d’un ailleurs, la possibilité de découvrir des cultures, des langues qui ne m’étaient pas données dans l’enfance, et de voir, malheureusement et tristement, tous ces endroits que j’ai aimés détruits les uns après les autres.

Faisant des études d’arabe, Mathias Enard a eu l’occasion de partir faire ses études à l’étranger, tout d’abord au Caire, puis en Italie et ensuite en Syrie. "C’est vraiment en Syrie que j’ai appris à parler arabe."