L’auteur du leak de Starfield arrêté aux États-Unis

Autour du 24 août, Darrin Harris a commencé à nettoyer ses comptes sur les réseaux sociaux, ainsi que toutes les vidéos sur la chaîne YouTube qu’il avait créée, sans donner de raison. Aujourd’hui encore, aucune partie n’a fait de communication officielle.

Il sera arrêté quelques instants plus tard dans l’État du Tennessee pour vols de biens et possession de marijuana (ce dernier point n’étant pas lié à notre histoire). Dans le rapport de l’incident on peut lire que l’arrestation concerne principalement le vol et la revente de biens volés, sans détails.

Selon le rapport du shérif local, la valeur des biens volés se trouverait entre 2500 et 10.000 dollars.