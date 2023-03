L’auteur des chansons de Procol Harum est décédé

L’un des fondateurs de Procol Harum, Keith Reid, est décédé à l’âge de 76 ans, annonce le groupe britannique jeudi. Ce dernier précise que l’auteur a trouvé la mort le 23 mars dans un hôpital à Londres à la suite d’un cancer.

Keith Reid a créé Procol Harum en 1967 avec, entre autres, le chanteur Gary Brooker qui a perdu la vie l’année dernière. Bien qu’il ait été membre du groupe, il se limitait à écrire les textes des chansons. Il est d’ailleurs à la base de pratiquement tous les titres de Procol Harum dont leur plus gros hit "A Whiter Shade of Pale". Dans le même temps, Keith Reid rédigeait sporadiquement pour d’autres artistes. Il a notamment collaboré au succès de "You’re the Voice" de John Farnham en 1986.