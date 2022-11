L’auteur de l’interview de Ronaldo revient sur les déclarations du Portugais : "Parfois, la vérité blesse"

Ses déclarations ont fait l’effet d’une bombe ce dimanche soir : dans une interview, Cristiano Ronaldo en a profité pour vider son sac et raconter sa version des faits sur son triste début de saison à Manchester United.

Dans une interview accordée à Talk Sport, Piers Morgan, l’auteur de l’entretien avec la star portugaise, revient sur les coulisses de la rencontre. "Cristiano m’a demandé de le faire, c’est aussi simple que cela. Je ne lui ai pas demandé, il m’a demandé. Il y pense depuis un moment, ce n’est un secret pour personne qu’il a accumulé une profonde frustration à propos de ce qui se passe à Manchester United."

Avant de poursuivre. "Il sent qu’il doit s’exprimer, il sait que ce sera incendiaire, mais il pense aussi qu’il devait le faire. Il sait que les gens le critiqueront, mais il sait aussi que ce qu’il dit est vrai. Parfois, la vérité blesse".

Le journaliste dévoile également que le timing a été minutieusement choisi par le quintuple Ballon d’or : soit au moment d’arriver en sélection pour disputer sa cinquième Coupe du monde. "Il y pense depuis un moment et j’ai reçu un appel. La Coupe du monde est sur le point de commencer, cela lui donne un mois loin de United et cela permet à ce qu’il dit de s’installer. Il peut revenir et résoudre les problèmes", conclut Morgan, alors que l’entièreté de l’interview sera publiée mercredi.