L’auteur de coups de couteau en juin dans le quartier de la gare de Mons sous les verrous

Un individu, auteur de coups de couteau dans le quartier de la gare de Mons le 23 juin 2023, a été arrêté ce dimanche 20 août par la police de Mons-Quévy, ont indiqué ce mardi les instances de la zone.

Les policiers montois étaient intervenus le 23 juin dans le quartier de la gare pour un individu ayant reçu des coups de couteau. Malgré l’intervention rapide de la police et la mise en place d’un large périmètre, l’auteur des coups avait pris la fuite. Le dispatching de la police avait pu retrouver la trace de l’auteur grâce aux images des caméras de surveillance. L’individu a ainsi pu être identifié et a été signalé. Une équipe l’intervention de la police a repéré l’individu dans le quartier de la gare dans la soirée du 20 août et l’a interpellé. Le suspect a été présenté au juge d’instruction qui a pris la décision de l’incarcérer à la prison de Mons.