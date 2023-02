L’auteur de Charlie et la chocolaterie et son univers à découvrir en ce moment à Athus

A noter qu’un film "To Olivia" (à Olivia) est également sorti en 2021 sur la vie de l’écrivain et notamment la perte très difficile de l’une de ses filles en 1962, juste avant d’écrire "Charlie et la Chocolaterie". Roald Dahl est décédé en 1990 à 74 ans. Il a aussi écrit des œuvres pour adultes et notamment le scénario du cinquième film de James Bond, "On ne vit que deux fois", sortis en 1967 avec Sean Connery dans le smoking de l’agent 007.

L’exposition à la bibliothèque d’Athus est à découvrir gratuitement jusqu’au 8 mars. Des visites guidées sont prévues les samedis 25 février et 4 mars.