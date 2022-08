Né le 16 juin 1941, élevé dans une famille de Detroit entièrement tournée vers la musique, Dozier triomphe dans les années 1960 en s’associant au sein de Motown Records aux frères Brian et Eddie Holland.

Ils y écrivent des tubes comme "Where Did Our Love Go" et "Stop ! In The Name of Love" pour The Supremes.

Le trio enchaîne les succès pour les groupes The Miracles, The Four Tops ou encore Marvin Gaye. "C’était comme si on gagnait au loto à chaque fois", s’était amusé Dozier dans son autobiographie parue en 2019.