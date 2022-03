L'auteur à succès Joël Dicker sort son sixième roman "L’Affaire Alaska Sanders"

Joël Dicker, écrivain suisse très populaire, sort son sixième roman "L’Affaire Alaska Sanders".

Avec son écriture fluide et ses thrillers rondement menés façon "énigmes Cluédo", Joël Dicker divise les critiques mais devient blindé. Il a remporté notamment le Prix Goncourt des Lycéens (2012) ainsi que le Grand prix du roman de l’Académie française (2012) et est l’un des auteurs francophones les plus lus à travers le monde.

Son roman "La vérité sur l’Affaire Harry Québert" le propulse sur la scène mondiale grâce à la vente de 5 millions d’exemplaires ainsi que son adaptation en une mini-série à succès.

"Disciple" de l’éditeur parisien Bernard de Fallois, il finit par créer "Rosie & Wolf", sa propre entreprise d’édition, afin de partager avec les autres sa passion pour les livres.

