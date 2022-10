L’autel de la mort qui tue à Tournai : "Il y a beaucoup de couleurs" et "quelque chose de joyeux"

Kathy Contreras, Mexicaine à l’initiative de l’événement, souhaitait faire vivre la fête des morts dans sa ville d’adoption pour partager cette culture avec son fils. "La mort est universelle, mais au Mexique, on la nomme, on lui donne des surnoms : la Pelona, la Dientona, la Ojona, soit la chauve, celle qui a des grandes dents, des grands yeux. C’est une manière de la rendre plus concrète, de prendre le contrôle sur elle. Au final, on n’a aucun contrôle, mais au moins on rigole et ça décharge."