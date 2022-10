L'australopithèque Lucy : les éléments qui ont permis de déterminer les circonstances de son décès

Il y a 3 millions 200 mille ans, Lucy, une Australopithèque d’une vingtaine d’années, choisit, comme plusieurs fois par jour, de grimper dans un arbre pour avoir une meilleure vue sur les alentours.

Lucy est aussi agile dans les arbres qu’à l’aise pour courir dans la plaine. Elle saute de branche en branche.

Ce jour-là, il fait particulièrement chaud dans ce coin de l’Afrique qui s’appellera un jour l’Éthiopie. Nous sommes en l’an moins 3 millions 200 milles. Un moment précis qui va changer le destin de Lucy et dont on va beaucoup parler plus de 3 millions d’années plus tard, plus exactement en 1974. Son destin va basculer, dans tous les sens du terme.

Vraisemblablement tombée d'un arbre, elle sera retrouvée par une équipe de paléontologues et paléoanthropologues. Retour sur cette découverte historique et sur les indices qui ont pu comprendre les circonstances de sa mort.

Autre question abordée par Jean-Louis Lahaye dans L'Heure H : qui est le plus ancien préhumain découvert à ce jour ?