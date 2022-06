L'Australienne Mollie O'Callaghan championne du monde du 100m nage libre, la razzia US continue

L'Américain Ryan Murphy a été sacré champion du monde du 200m dos. Murphy, vice-champion du monde du 100m dos, monte cette fois sur la plus haute marche grâce à son chrono de 1min 54 sec et 52/100. Il devance le Britannique Luke Greenbank (1min 55.16) et son compatriote Shaine Casas (1min 55.35).

La razzia US a continué avec la victoire de Drew Kibler, Carson Foster, Trenton Julian et Kieran Smith en 4x200m nage libre dans un temps de 7min et 24/100. Ils devancent les Australiens, champions du monde en 2019 en Corée du Sud, et les Britanniques.

Grâce à ces nouveaux titres, les Etats-Unis, loin devant au tableau des médailles, décrochent leur 14e titre mondial depuis le début de la compétition à Budapest. Pour un total de 32 médailles.