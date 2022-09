L’Australien Caleb Ewan, très amer : " Je n’aurai probablement jamais une autre chance de participer aux Mondiaux dans mon pays"

Cinq jours après sa victoire dans le GP de Fourmies, Caleb Ewan a dû se contenter de la deuxième place, vendredi, à Koolskamp. L’Australien s’est incliné au sprint du Championnat des Flandres face au Néerlandais Fabio Jakobsen.

Ewan a néanmoins réussi à glaner quelques points UCI, pour essayer de rester dans le World Tour : "J’ai pris la deuxième place. Mais j’ai surtout pris des points très importants pour mon équipe dans la lutte pour le maintien chez les WorldTeams. Avec Arnaud De Lie, il s’agit d’être le plus performant possible et de prendre des points dans les semaines à venir. Cela peut marcher, mais ce n’est pas encore fait."

Dimanche, Caleb Ewan se rendra à nouveau dans le Nord de la France pour y disputer le GP d’Isbergues, avant de courir l’Omloop van het Houtland mercredi.