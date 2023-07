L’Australie va utiliser des robots pour tuer plusieurs millions de chats errants

Non, vous ne rêvez pas : des robots équipés d’une intelligence artificielle vont éradiquer six millions de chats sauvages en Australie. Et pour cause, le gouvernement d’Australie-Occidentale estime que les chats errants sont responsables de la disparition de 9 millions d’animaux de manière quotidienne sur l’ensemble du territoire, selon Géo.

27 espèces auraient déjà été éradiquées par le félin, et 120 autres seraient en danger. Parmi elles, des invertébrés, mammifères, des reptiles ou encore des oiseaux.

Pour parvenir à tuer ces chats errants dans les cinq ans, 7,6 millions de dollars australiens (4,6 millions d’euros) ont été débloqués fin juin par les autorités pour déployer 15 robots construits par l’entreprise locale "Thylation", testés ces dernières années.

Ces robots, appelés "Felixer", fonctionnent à l’énergie solaire et sont équipés de lasers et caméras pour détecter les chats sauvages grâce à l’intelligence artificielle. Une fois visé, le chat reçoit un jet de 8mg d’un gel toxique (fluoroacétate de sodium), un poison mortel que le chat va lécher. Un dispositif inoffensif pour l’homme. Un couvre-feu a été mis en place pour les chats domestiques, afin d’éviter tout risque.

Vous vous en doutez, l’annonce a créé l’indignation partout dans le monde. Mais le gouvernement australien semble déterminé à mettre en place ces robots.