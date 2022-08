L'Australie secouée par un scandale de "gouvernement fantôme"

Le scandale a jeté la lumière sur la nature opaque de la prise de décision dans le gouvernement australien et a suscité des questions sur le besoin de garde-fous démocratiques plus forts. Il n'est toujours pas clair combien de postes M. Morrison s'est ainsi octroyé, mais les médias locaux rapportent qu'il s'était arrogé le portefeuille des ressources et qu'il avait usé de son pouvoir pour mettre un terme à un important projet gazier au large de Sydney.

La coalition conservatrice de M. Morrison a perdu les élections en mai, après près d'une décennie de gouvernement de centre droit. En Australie, des élus sont désignés par le Premier ministre avant d'être assermentés par le gouverneur général lors d'une cérémonie officielle qui est généralement enregistrée publiquement. La constitutionnaliste Anne Twoney estime que ces allégations pourraient susciter des contestations légales contre certaines décisions de l'ancien gouvernement.

"Le secret qui entoure cette affaire est tout simplement bizarre. Vous vous demandez ce qui ne va pas chez ces gens, s'ils doivent tout faire en secret", s'est-elle indigné. "C'est tout à fait inapproprié. Nous vivons dans une démocratie, qui exige la transparence".