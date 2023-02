L'Australie refuse pour la première fois une nouvelle mine de charbon afin de protéger la Grande Barrière de Corail

C'est la première fois que le gouvernement australien bloque un projet de construction d'une exploitation minière en vertu de la loi sur la protection et la conservation de la biodiversité. Un changement de cap notable pour l'Australie, dont l'industrie du charbon reste un des moteurs de l'économie, malgré les conséquences de plus en plus palpables du réchauffement climatique dans le pays.

L'état de la Grande Barrière de Corail est jugé particulièrement préoccupant, le plus vaste ensemble corallien au monde étant aux prises avec des épisodes de blanchissement (soit de dépérissement) en raison du réchauffement de l'eau de mer.