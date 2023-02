L'Australie dit avoir mis fin à une opération d'espionnage iranienne sur son sol

L'Australie a affirmé mardi avoir mis fin à une opération d'espionnage iranienne conduite sur son sol durant des manifestations tenues en solidarité avec le mouvement de contestation déclenché par la mort en septembre de Mahsa Amini.

Un militant irano-australien ayant pris part aux protestations était ciblé par Téhéran, a affirmé la ministre de l'Intérieur, Clare O'Neil.

"Il est parfaitement légal pour quiconque en Australie de critiquer un régime étranger, comme des dizaines de milliers de personnes à travers le pays l'ont fait en réponse aux événements en Iran", a-t-elle déclaré dans un discours à l'Université nationale australienne.

"Ce que nous ne tolérerons absolument pas, quelles que soient les circonstances, ce sont les tentatives des régimes étrangers de perturber les manifestations pacifiques, d'encourager la violence ou de faire taire les opinions", a-t-elle encore dit.

Téhéran a été surpris en train d'espionner la famille du manifestant irano-australien, a avancé Mme O'Neil, sans donner plus de précisions. "Nous n'allons pas rester les bras croisés et laisser les Australiens, ou même les visiteurs de notre pays, être surveillés et traqués par des gouvernements étrangers sur notre sol".