L’Australie demande la libération de deux de ses citoyens emprisonnés en Chine

La ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong a dit avoir demandé mercredi la libération de deux citoyens australiens détenus en Chine et soulevé la question des droits humains lors de sa visite dans ce pays.

Il s’agit de la première visite à ce niveau depuis quatre ans et le refroidissement des relations entre l’Australie et la Chine. Ce voyage est le signe d’un dégel entre Canberra et Pékin après des années de tension sur de nombreux sujets, notamment l’influence grandissante de la Chine à l’étranger, la position de la Chine sur le Xinjiang, Hong Kong, le Tibet et des tensions commerciales. Mme Wong est arrivée à Pékin mardi et a rencontré son homologue Wang Yi, lors d’une visite considérée par Pékin comme une opportunité de remettre "sur la bonne voie" les relations bilatérales entre les deux pays.

La ministre australienne a indiqué mercredi que l’Australie va "s’attacher à poursuivre le dialogue, y compris sur des sujets difficiles". Mme Wong a indiqué lors d’une conférence de presse avoir "évidemment discuté" du sort de Mme Cheng Lei et du Dr Yang, deux Australiens emprisonnés respectivement depuis 2020 et 2019 par les autorités chinoises sur des accusations d’espionnage. Mme Wong a appelé à ce qu’ils soient "réunis le plus rapidement possible avec leur famille". Elle a également indiqué avoir exprimé aux Chinois son opinion sur le respect des droits humains et appelé à ce que ces principes s’appliquent au Xinjiang, au Tibet ou à Hong Kong.