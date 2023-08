"L’augmentation du taux de CO2 est bon pour les plantes" : info ou intox ?

Bien sûr, les plantes ont besoin de CO2 pour assurer leur croissance. Comment cela se produit-il ? En puisant de l’eau (H20) dans le sol et du CO2 dans l’atmosphère qui l’environne, les plantes se servent de l’énergie fournie par la lumière du Soleil pour désolidariser les molécules et former de nouvelles combinaisons. C’est ainsi que la photosynthèse, à partir des éléments qui précèdent, en crée deux différents : de l’oxygène d’une part (O2) et, en association plusieurs exemplaires de ce qu’il reste, elle va fabriquer du glucose, indispensable à sa croissance.

Insistons sur ce point : pour réaliser cette opération, la plante a besoin de plusieurs choses. Si elle a effectivement besoin de CO2, elle a également besoin d’eau, et dans des proportions acceptables pour elle.

Si elle en reçoit trop peu, elle se dessèche et peut mourir ou être détruite par un incendie.

À l’opposé, si elle reçoit trop d’eau, la plante peut être détruite ou pourrir.

Comme le montre la science climatique, l’augmentation de la teneur en CO2 de l’atmosphère dérègle le climat, c’est-à-dire qu’elle augmente la fréquence des événements extrêmes, comme les sécheresses, les canicules et les inondations. Et l’ensemble de ces événements fait courir un risque accru pour la croissance des plantes.