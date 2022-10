L’augmentation des radars pousse deux tiers des Wallons à lever le pied

L’agence wallonne pointe également le fait qu’avec la fin de la crise sanitaire, le nombre d’excès de vitesse enregistrés par la police a augmenté en 2021, après la baisse de 2020. C’est dans les zones 30 que l’augmentation a d’ailleurs été la plus importante. "On y a en effet enregistré plus de deux fois plus d’excès de vitesse qu’en 2020 (de 17.992 en 2020 à 36.255 en 2021)", détaille l’AWSR.

L’enquête de l’AWSR montre que c’est sur ces portions de routes limitées à 30 km/h que les Wallons disent avoir le plus de difficultés à respecter les limitations de vitesse (55%). "Pour expliquer cette difficulté à respecter les 30 km/h, un Wallon sur quatre indique se sentir forcé par les autres véhicules à rouler plus vite et un sur cinq évoque le fait que les véhicules ne soient pas conçus pour rouler à une telle vitesse", note l’AWSR, qui rappelle qu’à 50 km/h, un piéton court en effet cinq fois plus de risques de décéder en cas d’accident qu’à 30 km/h.