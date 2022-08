L’aubergine délicieuse en moussaka !

Cette semaine, l’équipe de "Bientôt à Table !" s’intéressait au légume star de l’été : l’aubergine. 1001 façons de la décliner, mais nous craquons pour cette légendaire recette, addictive à souhait : la moussaka !

Recette de Line Couvreur, cofondatrice de l’enseigne "Les Filles"

Pour 4 personnes

Ingrédients :

500 g de haché de porc fermier

3 grosses aubergines

2 oignons

600 g de tomates pelées en cubes

1 càs de miel liquide

15 cl d’huile d’olive vierge extra

1 càc de cannelle en poudre

5 brins d’origan frais

5 brins de thym frais

500 g de pommes de terre à chaire ferme

45 cl de lait

40 g de farine

40 g de beurre

Sel et poivre du moulin

100 g de parmesan râpé

Préparation :

Préchauffer le four à 200°. Couper les aubergines en tranches d’1,5 cm, les placer sur une plaque à four huilée, les arroser d’huile d’olive et les enfourner pour 20 minutes jusqu’à ce qu’elles soient tendres et dorées.

Faire rissoler la viande hachée dans une casserole à fond épais avec 2 càs d’huile. Réserver quand elle est bien dorée. Éplucher, émincer les oignons et faites-les fondre 5 minutes à feu doux dans 2 càs d’huile dans la même casserole. Ajouter la cannelle et l’origan effeuillé, puis les cubes de tomate et le miel. Laisser mijoter 15 minutes, ajouter la viande, saler et poivrer.

Monter la température du four à 220°. Couper les pommes de terre non épluchées en tranches de 1 cm, les huiler. Placez-les sur une plaque à four, les parsemer de thym et les faire cuire 20 minutes jusqu’à ce qu’elles soient dorées. Saler et poivrer à la sortie du four.

Faire fondre le beurre dans un poêlon, ajouter la farine et laisser roussir sans brûler. Ajouter le lait petit à petit en fouettant, de manière à ne pas laisser apparaître de grumeaux. Saler et poivrer.

Monter le plat de moussaka : commencer par faire une fine couche de pommes de terre rôties, ajouter la moitié des rondelles d’aubergines et la moitié de la sauce. Répéter l’opération en terminant par une couche de béchamel. Parsemer de parmesan.

Placer le plat au four à 200° 10-15 minutes pour le faire colorer.

Pour retrouver la cuisine de Line Couvreur: Restaurant bio, local et gourmand à Bruxelles – Les Filles