L'attrait pour le leasing privé s'explique par "une sorte de changement de ce qu’on appelle propriété vers l’usage"

Mais est-ce que c’est plus intéressant que l’achat ? "Vous optez pour une petite voiture, vous allez payer 300 euros par mois pendant trois ans, donc vous l’aurez payée 10.800 euros au moment de la rendre au loueur. Si à la place vous aviez acheté une voiture neuve et que vous l’aviez revendue au bout de trois ans, elle vous aurait plus ou moins coûté, avec tous les frais, 9500 euros", indique Aline Delvoye au micro de Sophie Brems dans le Marché Matinal.

Si d’après ce calcul, le leasing est un peu plus onéreux que l’achat, il "ne tient pas compte d’éventuels problèmes techniques ou d’accidents. Donc en fait, c’est un comparatif qui est très difficile à faire", souligne la journaliste.

Toujours est-il que le leasing a le vent en poupe. Ce qui s’explique notamment par "une sorte de changement de ce qu’on appelle propriété vers l’usage. Aujourd’hui, le leasing privé représente plus ou moins entre 3 et 5%, mais en accélération totale", relève Sarah Meuleman, marketing et product manager chez VDFin, le fournisseur de services financiers de D’Ieteren. Désormais 7 à 8% des consommateurs "disent qu’ils vont acquérir leur prochain véhicule via le leasing privé".