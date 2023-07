L'attentat manqué de Paris : qui est Inès Madani, la première femme condamnée pour terrorisme en France ?

Le lundi 23 septembre 2019, la cour d’assises spéciale de Paris doit juger huit personnes pour tentative d’attentat à la voiture piégée et ses suites, dont deux tentatives d’assassinat sur des policiers.

Parmi les accusés : six femmes et deux hommes. Mais, et c’est bien la spécificité du procès qui s’ouvre, ce ne sont pas ces deux hommes qui sont au cœur de l’affaire.

Le premier, Rachid Kassim n’est pas présent puisqu’il est présumé mort dans un bombardement en Syrie en 2017. Quant au second, Mohamed Lamine Aberouz, n’est poursuivi 'que' pour non-dénonciation de crime.

Ce sont bien les femmes qui sont les accusées principales de ce procès. Quatre d'entre elles intéressent particulièrement la cour car elles doivent répondre des charges les plus graves : Ornella Gilligmann, Sarah Hervouët, Amel Sakaou et Inès Madani.

Cette dernière est considérée comme le cerveau de ce qui aurait pu être l’un des attentats les plus meurtriers de l’histoire du terrorisme djihadiste en France. De plus, son âge interpelle l'opinion publique car quand elle a tenté de faire exploser une voiture remplie de bonbonnes de gaz devant le parvis de Notre-Dame de Paris, Inès Madani avait à peine 19 ans. Trois ans plus tard, elle endosse le premier rôle de ce procès hors-norme, qui s’étale sur trois semaines, dans l’une des plus anciennes salles d’audience du Palais de justice de Paris : la salle Voltaire.

Comment l'enquête aboutit à inculper un groupe de femmes pour une tentative d'attentat terroriste ? Comment, une jeune femme est-elle passée de la place d’une ado ordinaire dans une famille ordinaire, à celle d’une terroriste ? Réponses ci-dessus dans cet épisode de Femmes coupables.