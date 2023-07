L’attaque monstrueuse de Vingegaard, le show du combatif van Aert, le coup de maître d’Hindley : les faits marquants de la 5e étape

Il aura finalement fallu une trentaine de kilomètres pour que l’échappée se forme. Et quelle échappée ! En tête d’affiche, Wout van Aert a emmené 35 coureurs dans son sillage. Parmi eux, ses deux équipiers Tiesj Benoot et Christophe Laporte, deux équipiers de Tadej Pogacar (Felix Grosschartner et Marc Soler) et deux prétendants au podium final : Giulio Ciccone (+ 0 : 43 de Yates mercredi matin) et Jai Hindley (+ 0 : 22 de Yates mercredi matin). Le duo belge de Lotto Maxim Van Gils – Victor Campenaerts ainsi que Julian Alaphilippe font également partie de ce grand groupe très qualitatif.

Il y a beaucoup de beau monde… trop de beau monde. Après quelques kilomètres d’hésitation et de relais manqués, Wout van Aert prend les choses en main et passe à l’attaque. Il s’isole à l’avant en compagnie de Victor Campenaerts, Mads Pedersen et Bryan Coquard.

La collaboration est de mise, d’autant plus que les deux derniers cités veulent prendre des points lors du sprint intermédiaire situé un peu plus loin. Coquard et Pedersen vont atteindre leur but en empochant respectivement 20 et 17 points pour se rapprocher (un petit peu) de Jasper Philipsen, leader du classement par points.