L’attaque boomerang de Primoz Roglic : le Slovène a gagné 8 secondes avant de tout perdre

Primoz Roglic était prêt à tout tenter pour aller chercher une quatrième victoire consécutive à la Vuelta. Pour gommer son retard, il devait reprendre du temps partout où c’était possible. A commencer par la 16e étape et son final piégeux. Le Slovène a pris des risques mais sa poisse légendaire lui est revenue en pleine figure comme un boomerang.



Rogla était le plus fort dans le final. Il est sorti du peloton à 2,3 kilomètres de la ligne. Il a tout donné pour creuser l’écart, emmenant finalement Pedersen, Ackermann, Van Poppel et Wright dans sa roue. Dans les derniers mètres, sans doute un peu dans le rouge après son effort intense, il s’est écarté pour se replacer dans les roues. Et là, tout a basculé. Roglic a heurté violemment le sol. Sa Vuelta et sa quête de maillot rouge se sont terminées là sur le bitume de Tomares. Même si son abandon n’a été confirmé que ce mercredi matin.