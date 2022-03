L'Atomium et la Grand-Place dans l'obscurité à l'occasion de la Earth Hour du WWF

Les lumières de plusieurs monuments bruxellois et anversois seront éteintes samedi soir, de 20h30 à 21h30, à l'occasion de l'événement Earth Hour organisé par le WWF. Cette action, à laquelle les citoyens sont invités à participer, entend souligner "".

À Bruxelles, les éclairages de la Grand-Place s'éteindront tout comme ceux de l'Atomium.

"Les questions relatives au climat, à l'énergie, et à l'environnement jouent un rôle crucial dans chaque crise, tant au niveau local que mondial", soulignent les autorités communales. "Il est essentiel de sensibiliser le plus grand nombre à cette problématique et aux meilleures manières d'y répondre."

Anvers verra s'éteindre les lumières de l'hôtel de ville, de la cathédrale et de divers lieux historiques et culturels. La Ville a également appelé la population à participer à l'opération. Les autorités locales évoquent, notamment, la problématique de la pollution lumineuse, nuisible pour la faune.