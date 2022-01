L'Atomium affiche un regain de fréquentation en 2021 avec un public plus local

Quelque 265.000 personnes ont visité l'Atomium au cours de l'année 2021, a annoncé mardi l'agence de communication Be Culture. Cela représente une augmentation de 64% par rapport à l'année précédente (162.000 visiteurs), mais n'atteint pas encore la moitié de la fréquentation annuelle connue avant la crise sanitaire (650.000 visiteurs en 2019).

Le retour du public est à attribuer au tourisme local. Environ 45% des visiteurs de 2021 sont belges et 54% d'entre eux sont bruxellois. Les nationaux sont ainsi en augmentation de 13% par rapport à 2020 et de 23% par rapport à 2019.

L'Atomium a également bénéficié d'un retour de visiteurs étrangers, venus plus particulièrement de France (20%) et d'Allemagne (8%) mais aussi d'Italie, d'Espagne et des Pays-Bas.

"Quand ils le peuvent, et suivant le rythme de propagation du virus, nos visiteurs répondent présents", a observé la directrice de l'Atomium Julie Almau Gonzalez. Elle estime que l'exposition temporaire "ID#2021 - Symbol" a également connu un important succès cette année. Cette création numérique qui s'imprègne dans la structure de l'Atomium reste à découvrir jusqu'au 22 mars prochain.