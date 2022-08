L’Atomium a accueilli son neuf millionième visiteur ce lundi matin

Depuis sa rénovation en 2006, neuf millions de personnes ont visité le monument. Il faut dire que l’Atomium est l’emblème de l’exposition universelle de 1958. C’est donc une part d’histoire à visiter et à expérimenter.

"Il est particulier depuis toujours. Et je pense que c’est pour cela qu’il a été conservé, puisqu’un pavillon dure normalement six mois et on les démonte après l’exposition. Mais celui-là a été tellement brillant qu’il y a eu un engouement de la population pour le conserver", explique Julie Almo-Gonzales, directrice de l’Atomium.