L’Atlético et ses Belges battus à Leverkusen, Liverpool vainqueur sur le gong, l’OM perd contre Francfort

L’Atlético de Madrid a laissé la première place du groupe B de Ligue des Champions au Club Bruges mardi soir suite à sa défaite 2-0 sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Après avoir battu Porto lors de la première journée, les Espagnols se sont écroulés en terre allemande suite à une deuxième période mal négociée.

Avec Axel Witsel dans le onze de base, les Colchoneros n’étaient pas parvenus à déstabiliser leurs adversaires lors d’une première mi-temps fermée mais tout de même marquée par une faute de main dans le rectangle de Tapsoba (23e), non sanctionnée par le VAR.

Epargné lors de cet épisode d’arbitrage, Leverkusen a pris du courage au retour des vestiaires et fait vaciller les Madrilènes. Patrick Schick (48e) et Odilon Koussounou (72e) ont averti les Espagnols en touchant le cadre. De plus en plus insistants, les Allemands ont logiquement trouvé la voie du but via Robert Andrich, auteur d’une belle frappe enroulée (84e). Dans la foulée, Moussa Diaby a donné le coup de grâce à l’Atlético pour faire 0-2. Monté au jeu à la 62e minute, Yannick Carrasco n’est pas parvenu à réanimer les siens, trop amorphes pour espérer une victoire.

Au classement du groupe B, le Club Bruges regarde tout le monde de haut avec 6 points. Leverkusen et l’Atlético de Madrid comptent 3 points chacun alors que Porto est bloqué à 0 point.